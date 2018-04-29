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BBC Türkçe

Avusturya'da karar: Vatandaşlar siyasetçilere küfür edebilir

Avusturya'da bir mahkeme, aşırı sağcı bir politikacının şikayeti üzerine açılan davada, vatandaşların siyasetçilere küfretme ve müstehcen haraketler yapma hakkı olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararında "provokatif ve şoke edici" siyasi fikirlerin "ifade öz

29 Nisan 2018 20:30

Avusturya'da bir mahkeme, aşırı sağcı bir politikacının şikayeti üzerine açılan davada, vatandaşların siyasetçilere küfretme ve müstehcen haraketler yapma hakkı olduğuna hükmetti.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Genel Başkanı Heinz-Christian Strache, solcu eylemcilerin hazırladıkları bir videoda kendisini eleştirerek "kamuoyu önünde" hakaret ettikleri söylemişti.

Ancak başkent Viyana'daki mahkeme şikayeti kabul etmedi.

Mahkemenin kararında "provokatif ve şoke edici" siyasi fikirlerin "ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğuna" dikkat çekildi.

Solcu Linkswende Jetzt (Sol Şimdi) grubu, taraftarlarından Stratche'nin Avusturya hükümetine girmesinden duydukları hoşnutsuzluğu orta parmaklarını kaldırarak ifade etmelerini istemişti.

Grup ayrıca videoda taraftarlarının "....Strache'yi" demeleri için bir dizi neden sıralamıştı.

Öte yandan Avusturya'nın devlet televizoynu ORF de kanalı ve bir sunucusunu yalan söylemekle suçlayan Strache'ye karşı dava açtı.

Strache'nin Özgürlük Partisi Avusturya'da Muhafazakâr Halk Partisi'nden 31 yaşındaki Sebastian Kurz'un başkanlığındaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı.

Başbakan Yardımcısı olan Strache'nin yanı sıra dışişleri, içişleri ve savunma bakanlıkları da sıra aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin elinde.

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