Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz



Avusturya'da 22 Mayısta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Yeşillerin adayı Alexander Van der Bellen kazandı. Son ana kadar başa baş giden yarışın galibini posta oyları belirledi.

Ancak aşırı sağcı FPÖ, seçim sonuçalarında hata olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache, seçimde tespit ettikleri usulsüzlükleri içeren 150 sayfalık bir itiraz dilekçesini Anayasa Mahkemesi'ne sunduklarını açıkladı. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu teyit etti.

FPÖ Genel Başkanı sonuca itirazlarının tespit ettikleri sayısız usulsüzlük ve hatayı kapsadığını belirtti. 117 seçim bölgesinden 94'ündeki posta oylarının sayımında anayasaya aykırılıkların yaşandığını iddia eden Strache, onlarca sandıkta da seçim komisyonu üyelerinin gelişinden önce oy pusulaları ayrımının yapıldığını vurguladı ve bu sayının 573 bin 275 oy pusulası için geçerli olduğunu söyledi. FPÖ Genel Başkanı ayrıca bazı bölgelerde oy kullanma hakkı bulunmayan yabancıların oy kullandığını iddia etti. Strache, şayet bu gibi durumlar olmasaydı, adayları Norbert Hofer'in seçimleri kazanmış olacağını söyledi.

Strache, başvuru sonucunda seçimlerin tamamen ya da kısmen tekararlanabileceğini belirtti.

FPÖ'nün adayı Norbert Hofer, ilk seçim turunda galip çıkmasının ardından 22 Mayıs'taki ikinci turda yüzde 49,7'lik oy oranına ulaşmış, galibiyeti yüzde 50,3'lük destek alan rakibi Van der Bellen'e kaptırmıştı. İki aday arasındaki oy farkı yaklaşık 31 bindi. Seçimin galibini ertesi gün sayılan 700 bin dolayındaki posta oyu belirledi.