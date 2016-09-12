Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi



Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, pazartesi günü ülkenin başkenti Viyana’da yaptığı açıklamada, mektupla oy için kullanılacak zarflardaki sorun nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ertelendiğini açıkladı. Avusturya haber ajansı APA ise seçimlerin 4 Aralık tarihinde yapılacağını duyurdu.

Kullanılacak zarflardaki tutkalın hatalı olduğu ve zarfların açılması nedeniyle 2 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ertelendiği belirtildi. Sobotka, kaç zarfın ve hangilerinin açılacağını kestiremediklerini ifade etti.

Ülkede cumhurbaşkanlığı için sağ popülist Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) adayı Norbert Hofer ile Yeşiller Partisi'nin eski Genel Başkanı Alexander Van der Bellen mücadele ediyor. Avusturya’da 22 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci ve son turunu Yeşiller Partisi adayı Van der Bellen kıl payı kazanmıştı.

Avusturya Özgürlükçü Partisi, adayları Norbert Hofer’in seçimi kaybetmesinin üzerine birçok seçim bölgesinde usulsüzlükler olduğu yönünde itirazda bulunmuştu. Avusturya Anayasa Mahkemesi, temmuz ayının başında ülke genelinde oy sayımındaki hatalar nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminin yinelenmesini kararlaştırdı.

Bunun üzerine hükümet cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal edilen ikinci turunun 2 Ekim’de yapılmasına karar vermişti.