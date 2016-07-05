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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçim tarihi kesinleşti

Avusturya'da anayasa mahkemesinin iptal ettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2 Ekim'de tekrar yapılacağı açıklandı. Seçim kampanyasında İngiltere'deki referandumdan çıkan Brexit kararının da etkili olması bekleniyor.

05 Temmuz 2016 20:35


Avusturya Başbakanı Christian Kern, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tekrarlanması için İçişleri Bakanlığı'nın önerdiği 2 Ekim tarihinin, hükümet tarafından kabul edildiğini kaydetti. Başbakan Kern, kısa ve duygusallıktan uzak bir seçim kampanyası yapılmasını talep etti.

Ancak bir dahaki seçime kadar Brexit kararının da rol oynayacağı bir seçim düellosu olacağı tahmin ediliyor. Zira Avusturya Özgürlükçü Partisi FPÖ'nün cumhurbaşkanı adayı Norbert Hofer, AB'nin bir yıl içinde reforma gitmemesi durumunda Avusturya'da da AB'de kalıp kalınmayacağına dair bir referandum yapılmasını talep ediyor. Yeşiller Partisi adayı Alexander van der Bellen ise Avusturya'nın AB'de kalmasından yana. Bu nedenle bu konunun seçim düellosuna alınması durumunda, çoğunluğun AB'den yana olması nedeniyle tartışmadan van der Bellen'in kazançlı çıkabileceği tahmin ediliyor.

Avusturya Anayasa Mahkemesi, van der Bellen'in 22 Mayıs'ta 30 bin 863 oy farkla kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerini, oy sayımındaki usulsüzlükler nedeniyle iptal ettiğini açıklamıştı. Avusturya Özgürlükçü Partisi FPÖ seçim gecesi, sonuçları şaibeli bulduklarını açıklamıştı. Parti iki buçuk hafta sonra da seçim sonuçlarına itiraz başvurusunu yapmıştı.

Anayasa Mahkemesi, seçimlere hile karıştırıldığına ya da sonuçların manipüle edildiğine dair kanıt olmadığını belirterek, seçim merkezlerindeki sayım usulsüzlüklerine istinaden karar verildiğini belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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