T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avusturya'da aşırı sağcılardan seçim zaferi

Sandık başı anketlerine göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) cumhurbaşkanı adayı Norbert Hofer ilk tur seçimlerinin galibi oldu.

24 Nisan 2016 21:42


Avusturya'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu anketlere göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer kazandı. Resmi olmayan anket sonuçlarına göre yüzde 37,3 oy oranına sahip olan Hofer böylece diğer beş adayı açık ara geride bıraktı.

Tahminlere göre Yeşiller'in adayı Alexander van der Bellen oyların yüzde 19,7'sini; bağımsız aday Irmgard Griss ise oyların yüzde 18,8'ini aldı. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPÖ) adayı Rudolf Hundstorfer ile Avusturya Halk Partisi'nden (ÖVP) Andreas Kohl'ün oy oranları ise yüzde 11,2'de kaldı.

Hofer'in aldığı oy oranı FPÖ için önemli bir zafer olarak nitelendiriliyor. Zira aşırı sağcı söylemleriyle bilinen FPÖ ulusal alanda ilk kez bu kadar destek bulmuş oldu.

FPÖ'nün 45 yaşındaki adayı Norbet Höfer, salt çoğunluğu elde edemediği için seçimlerin ikinci turu 22 Mayıs'ta en çok oyu alan iki aday arasında yapılqcak.

Hofer'e en yakın rakip olarak Yeşiller Partisi'nin eski Başkanı Alexander Van der Bellen ve 69 yaşındaki bağımsız aday Irmgard Griss gösteriliyor. İki adaydan hangisinin ikinci turda yarışacağını öğrenmek içinse resmi seçim sonuçlarını beklemek gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SandıkAvusturyaPartisiNorbert HoferHoferYeşillerAlexanderBellenIrmgard GrissSosyal Demokrat PartisiRudolf HundstorferAvusturya Halk PartisiAndreas KohlFPÖNorbet HöferMayısYeşiller PartisiBaşkanı Alexander Van

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24