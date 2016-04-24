Avusturya'da aşırı sağcılardan seçim zaferi



Avusturya'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu anketlere göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer kazandı. Resmi olmayan anket sonuçlarına göre yüzde 37,3 oy oranına sahip olan Hofer böylece diğer beş adayı açık ara geride bıraktı.

Tahminlere göre Yeşiller'in adayı Alexander van der Bellen oyların yüzde 19,7'sini; bağımsız aday Irmgard Griss ise oyların yüzde 18,8'ini aldı. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPÖ) adayı Rudolf Hundstorfer ile Avusturya Halk Partisi'nden (ÖVP) Andreas Kohl'ün oy oranları ise yüzde 11,2'de kaldı.

Hofer'in aldığı oy oranı FPÖ için önemli bir zafer olarak nitelendiriliyor. Zira aşırı sağcı söylemleriyle bilinen FPÖ ulusal alanda ilk kez bu kadar destek bulmuş oldu.

FPÖ'nün 45 yaşındaki adayı Norbet Höfer, salt çoğunluğu elde edemediği için seçimlerin ikinci turu 22 Mayıs'ta en çok oyu alan iki aday arasında yapılqcak.

Hofer'e en yakın rakip olarak Yeşiller Partisi'nin eski Başkanı Alexander Van der Bellen ve 69 yaşındaki bağımsız aday Irmgard Griss gösteriliyor. İki adaydan hangisinin ikinci turda yarışacağını öğrenmek içinse resmi seçim sonuçlarını beklemek gerekiyor.