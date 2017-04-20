Avusturya Yayıncılar Birliği’nden Elif Şafak‘a ödül

Avusturya Yayıncılar Birliği çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, bu yılki "Düşünce ve Eylemde Hoşgörü İçin Onur Ödülü“ne Türk yazar Elif Şafak’a verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. 10 bin Euro tutarındaki ödülün Londra’da yaşayan Elif Şafak’a hangi tarihte takdim edileceği ise henüz kesinlik kazanmadı.

Londra'da yaşayan 45 yaşındaki yazar Elif Şafak, geçen hafta sonu Türkiye‘de düzenlenen referandumda, resmi olmayan sonuçlara göre halkın yüzde 51,4’ünün Evet oyu verdiği yeni cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirenler arasında bulunuyor. İngiliz “The Guardian” gazetesinde yayımlanan makalesinde Şafak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı böldüğü ve iktidarı tek kişide yoğunlaştırmak istediği görüşünü savundu.

Eserleri 40 dile çevrildi

Türkiye’nin en çok okunan yazarları arasında bulunan, eserleri kırk dile çevrilen ve romanları dünyanın en önemli yayınevleri tarafından yayımlanan Elif Şafak’ın son olarak Aşk, İskender, Ustam ve Ben, Cennet Kokusu adlı kitapları yayımlanmıştı.

Şafak, ilk romanı Pinhan ile 1998 Mevlânâ Büyük Ödülü'nü 1999 yılında Şehrin Aynaları ve 2000 yılında Mahrem adlı romanıyla Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü almıştı. Çok sayıda ödülü bulunan yazar 2010 yılında Fransa'nın en prestijli ödüllerinden Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanına layık görülmüştü.

Şafak, Türk-Ermeni ilişkilerini inceleyen "Baba ve Piç" romanı nedeniyle hakkında Türklüğe hakaret ettiği gerekçesi ile dava açıldı, ancak suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

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