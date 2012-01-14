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Ekonomi

Avusturya ve İtalya'nın da kredi notu düştü VİYANA /ROMA (A.A)

14 Ocak 2012 02:38

-Avusturya ve İtalya'nın da kredi notu düştü VİYANA /ROMA (A.A) - 14.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Avusturya ve İtalya'nın da kredi notunu düşürdü. AFP'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avusturya'nın AAA olan uzun vadeli notu bir kademe, İtalya'nınki ise iki kademe indirildi. Avusturya'nın kredi notu AA+'ya, kredi notu A olan İtalya'nın notu BBB+'ya çekildi. Bu arada S&P, Almanya'nın notunun değişmediğini ve AAA olarak kaldığını belirtti. Kuruluş, Avro Bölgesi'nin kötüleşen borç krizinin bölgenin güçlü ülkelerini etkilediğine işaret ederek, kredi notu AAA olan Almanya, Lüksemburg, Avusturya, Finlandiya, Fransa ve Hollanda ile diğer 9 ülkenin kredi notunu muhtemel indirim için izlemeye aldığını bildirmişti. Standard and Poor's, bu karara Avro Bölgesi'nde artan sistematik stresi gerekçe göstermiş, Avro Bölgesi'nde diğer bir resesyon riskinin artmasının kararın sebeplerinden biri olduğunu da ifade etmişti. Avro Bölgesi'nin diğer iki ülkesi Yunanistan, en kötü kredi notuna sahipken Kıbrıs Rum kesiminin kredi notu da izleme altında bulunuyor.

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