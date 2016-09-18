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Deutsche Welle

Avusturya Türkiye'ye yönelik tutumunda ısrarlı

Avusturya Başbakanı Kern'inTürkiye karşısındaki tutumunu yumuşattığına dair haberler Viyana hükümeti tarafından yalanladı. Kern'in, 'Türkiye'nin tam üyelik adayı olmadığına' yönelik sözleri tekrarlandı.

18 Eylül 2016 14:46


Avusturya Başbakanı Christian Kern'in Bratislava'daki Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesi sırasında Türkiye hakkında şimdiye kadar sergilediği dışlayıcı tutumunu yumuşattığına dair haberler Avusturya hükümeti tarafından yalanlandı.

Kern'in sözcüsü Fransız Haber Ajansı'na (afp) yaptığı açıklamada, “Avusturya Başbakanı Christian Kern zirveden önce, zirve sırasında ve zirveden sonra da Türkiye'nin tam üye adaylığı ile ilgili tutumunu değiştirmemiştir”, dedi. Türkiye'nin ‘üyelik adayı olmadığını' vurgulayan sözcü, Ankara'nın aynı zamanda ‘ekonomi ve güvenlik politikaları açısından önemli bir ortak olduğunu', söyledi.

‘Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung' gazetesi Avusturya Başbakanı'nın Türkiye ile üyelik müzakerelerine son verilmesi şeklindeki talebinden vazgeçtiğini yazmış ve diplomatik çevrelere atfen, Christian Kern'in ‘üyelik müzakerelerinin kesilmesini istemek için uygun bir zaman değil' dediğini aktarmıştı. Avusturya Başbakanı'nın zirvede sadece ‘Türkiye'ye gerçekçi davranılmasını' istediğine de haberde yer verilmişti.

Türkiye ile varılan mülteci mutabakatına sadık kalınmasını isteyen Avusturya Başbakanı Kern'in mutabakatın feshedilmesini talep eden Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'a ters düştüğü de gazetenin haberinde yer almıştı. Christian Kern Ağustos ayı başında, ‘Türkiye ile sürdürülen tam üyelik müzakerelerinin tartışmaya açılıp bir alternatif konsept hazırlanması' gerektiğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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