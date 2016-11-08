Avusturya: Türkiye ile göçmen anlaşmasının çökmesine hazır olmalıyız

Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşmasının çökmesi durumunda yeni sığınmacı dalgalarını nasıl durduracakları konusunda hazırlık yapılması gerektiğini açıkladı.

Doskozil, Balkanlardaki ülkelerle buna hazırlık yapmak için toplantılar gerçekleştireceğini söyledi.

Ankara, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi üyelerince vize serbestisi getirilmemesi durumunda bu anlaşması iptal edebileceğini açıklamıştı.

Balkan ülkelerindeki mevkidaşları ve savunma bakanlıklarından yetkililerle görüştükten sonra Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen Doskozil, "Avrupa ve Türkiye arasındaki bu anlaşmada çok büyük çatlaklar var ve anlaşmanın çökmesi durumunda olacaklara hazırlık yapmalıyız" dedi.

Avusturya, Makedonya, Sırbistan ve diğer Balkan ülkeleri, Balkanlardan Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin kullandığı ana rotayı Şubat ayında koordineli bir şekilde kapatmış, göçmenlerin Yunanistan'dan Batıya ilerlemesini engellemişti.

Avusturya ve müttefikleri, Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşmasının çökmesi durumunda 2015'te olduğu gibi yeni bir göçmen dalgasının gelmesinden ve bu durumun ülkelerindeki popülist partileri güçlendirmesinden endişeleniyor.

Türkiye Mart ayında AB ile imzaladığı anlaşma ile Türkiye'deki göçmenler için maddi yardım, AB üyelik müzakerelerinin hızlandırılması ve vize serbestisi karşılığında göçmenlerin Yunanistan'a gidişini engelleme sözü vermişti.

Ancak Türkiye'nin vize serbestisi için yerine getirmesi gereken 72 kriter içinde yer alan terörle mücadele kanununu değiştirme konusunda adım atmaması, vizesiz rejimin hayata geçmemesine yol açtı.

Doskozil, mevkidaşları ile Türkiye - AB anlaşmasının çökmesi durumunda sonraki gün ne yapacaklarına dair bir çalışma yapmaları konusunda fikir birliğinde olduklarını açıkladı. Doskozil, bu çalışmalar için önümüzdeki haftalarda bölgedeki ülkelerin içişleri ve savunma bakanlarının biraraya gelmesini sağlamaya çalışacağını söyledi.