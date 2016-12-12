Avusturya: Türkiye ile AB müzakereleri dondurulsun

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine devam edilmesi yönünde alınması beklenen kararı veto edeceğini belirtti.

Kurz, Avusturya Haber Ajansı APA'ya verdiği mülakatta, bunun yerine toplantıda müzakerelerin "dondurulması” kararının alınması gerektiğini savundu.

Muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP) üyesi Kurz, "karar taslağını bu haliyle onaylamaya hazır değiliz, çünkü kanımca bu metin Türkiye'deki gelişmelere gereken tepkiyi vermiyor” dedi. Kurz, Türkiye'nin hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları açısından "olumsuz bir gelişme” kaydettiğini söyledi.

AP, tavsiyede bulunmuştu

Avrupa Parlamentosu (AP) kasım ayının başında Türkiye ile müzakarelerin "geçici olarak dondurulmasını” talep etmişti. Ancak AB Komisyonu Türkiye ile müzakarelerin devam etmesi tavsiyesinde bulunmuştu. AB Dışişleri Bakanları yarın ve Salı günü Brüksel'de bir araya gelecek. AB'nin genişlemesine ilişkin karar metninin taslağı, Batı Balkan ülkelerinin yanı sıra Türkiye ile de müzakerelere devam edilmesini öngörüyor.

Kurz, verdiği mülakatta, Avusturya'nın karar metnini bu şekliyle onaylamayacağını belirtti. Bu konuda AB üyesi ülkelerin bilgilendirildiğini kaydeden Kurz, metinde "en azından müzakerelerin dondurulması” ifadesinin yer alması gerektiğini söyledi. Kurz, Bulgaristan ve Hollanda'nın aynı görüşleri paylaştığına işaret etti.

Juncker: Müzakareler devam etmeli

Buna karşılık AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile müzakerelerin devam etmesinden yana olduğuna işaret etti. Juncker, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "özellikle insanlar nedeniyle bu ülkeyle ile diyaloğu sürdürmenin” yararına dikkat çekti.

Juncker, "Türkiye'nin dev adımlarla uzaklaşması yerine yine AB'ye yaklaşması için çaba göstermeliyiz” dedi. Juncker, eğer Türkiye siyaset, ekonomi ve yargı alanlarında gerekli reformları yaparak yine Avrupa yönünde ilerlemeye başlarsa, AB üyeliğinin 2023 yılında mümkün olabileceğini söyledi, ancak şimdi "durumun tam tersi” olduğunu belirtti.

Almanya da, Türkiye ile müzakerelerin sürdürülmesini istiyor. AP'nin kasım ayındaki müzakerelerin dondurulması yönündeki talebinin ardından hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye ile AB'nin müzakereleri ucu açık olarak yürüttüğünü, ancak bu koşullar altında yeni bir başlığın açılmasının düşünülemeyeceğini söylemişti.