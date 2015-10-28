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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya, Slovenya sınırına tel örgü çekiyor

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, sığınmacı akınını kontrol altına alabilmek için Slovenya sınırına tel örgü çekeceklerini açıkladı.

28 Ekim 2015 22:15


Avusturya İçişleri Bakanı Mikl-Leitner, Ö1 Radyosu'na yaptığı açıklamada tel örgü planının ayrıntılarına açıklık getirdi. İlk açıklamaları "duvar" olarak algılanan Mikl-Leitner, tel örgüyü kast ettiğini söyledi. Avusturyalı bakan, tel örgünün Spielfeld sınır kapısı hattında, birkaç kilometre uzunluğunda olacağını söyledi.

'Krizin derinleşmesi ihtimaline hazırlık yapıyoruz'

Muhafazakâr çizgideki Avusturya Halk Partisi'ne (ÖVP) mensup Johanna Mikl-Leitner, "Sınırı kapatmak gibi bir niyetimiz yok. Düzenli, kontrol altında bir geçişi güvence altına almak istiyoruz. Krizin daha da derinleşmesi ihtimali karşısında hazırlık yapıyoruz" diye konuştu. Avusturya'nın Slovenya sınırına çekeceği tel örgünün planlarının 10 gün içinde hazırlanması bekleniyor.

Almanya ile Avusturya arasında gerginlik

Berlin, Avusturya'nın tel örgü planına temkinli yaklaştı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Tel örgü ya da duvarların sığınmacı krizini çözmeyeceğini inandığımızı sürekli ifade ettik" dedi.

Sığınmacı krizi Almanya ile Avusturya arasında gerginliğe yol açtı. Bavyera eyaletinin içişleri bakanı Joachim Herrmann, "bilgi vermeksizin sınıra binlerce sığınmacının taşınmasını" eleştirdi.

Almanya içişleri bakanı Thomas de Maizière, "Avusturya'nın son günlerdeki tavrının doğru olmadığını" savundu. Almanya içişleri bakanı Avusturya'yı derhal buna son vermeye davet etti.

'Krizden Berlin sorumlu'

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, Alman mevkidaşlarının eleştirilerini geri çevirdi. Mikl-Leitner, "Yaz aylarında Suriyeli sığınmacıları başka AB ülkelerine göndermeme kararı aldığından ötürü krizden Berlin sorumludur" görüşünü dile getirdi. "Verdiğiniz mesajın bir etkisi olur. Bu etkiyi biz de yaşıyoruz" diyen Avusturyalı bakan, "Biz istesek de istemesek de sığınmacılar Almanya yönünde ilerliyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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