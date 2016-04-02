Avusturya sınırlarını ordu koruyacak



Avrupa'ya yönelik sığınmacı akını ile mücadele çerçevesinde Avusturya, sınırlarına asker konuşlandırmayı planlıyor. Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, hâlihazırda AB sınırlarının henüz yeterli seviyede korunmadığı bir dönemde olunduğunu ve bu nedenle askerler aracılığıyla sınır kontrollerini sıkı şekilde arttırmayı planladıklarını kaydetti.

Bakan, die Welt gazetesine verdiği demeçte Almanya'nın da sınırlarını korumaya yönelik aynı kaygıya sahip olması gerektiğini belirtti. Doskozil, ordunun sınır korumanın yanı sıra sığınmacıların kayıt altına alınması ya da geri gönderilmelerinde de destek verebileceğini ifade etti.

AB sınırları için öneri

Avusturya Savunma Bakanı, AB genelinde uygulanmak üzere de bir önerileri olduğunu belirtti. Bakan, 'Frontex'in AB sınırlarında ihtiyaç olan yerlerde bir sivil-askeri AB misyonu öneriyoruz. Bu, Yunanistan, Bulgaristan ya da İtalya'da olabilir. Hükümet planını Brüksel'de sunacak' dedi.

Doskozil önerilerine gerekçe olarak Türkiye-AB anlaşması sonrası sığınmacıların AB ülkelerine giriş yapmak için farklı rotalar kullanabilme ihtimaline dayandırdı. Bakan, gelecek haftalarda Akdeniz rotasının kullanılacağını düşündüklerini belirtti. Bu yıl Avrupa’ya Akdeniz güzergahı üzerinden 14 bin 600 sığınmacı geldiğini belirten Doskozil, bu oranın geçen yıllara oranla yüzde 44 daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Bakan, hava şartları daha uygun olsaydı sayının daha yüksek olacağını ifade ederek, insan tacirlerinin hazırlık yaptıklarını kaydetti.