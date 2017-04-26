Avusturya sınır kontrollerini uzatacak

Avusturya mayıs ayı ortasında süresi sona erecek olan sınır kontrollerini süresiz uzatmayı planlıyor. Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka Die Welt gazetesine verdiği demeçte, "Sınırlar uygun biçimde korunamadığı sürece, hükümet ulusal önlemlere başvuracaktır” dedi. İçişleri Bakanı kamu düzeni ve iç güvenlik açısından Avusturya'ya kimlerin geldiğini bilmek zorunda olduklarını belirterek, AB'nin bu konuda gerekli onayı vereceğine inandığını kaydetti.

Die Welt gazetesi AB Komisyonu'nun sınır kontrollerini Schengen Sınır Tüzüğünün 29. maddesi (geçici iç sınır kontrollerinin uzatılması) uyarınca yeniden uzatma kararını önümüzdeki hafta açıklayabileceğini yazdı.

AB Konseyi Şubat ayında yaptığı toplantıda AB Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine Almanya, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Norveç'te sınır kontrollerinin Mayıs ortasına kadar üç ay daha uzatılmasına izin vermişti.

Suriye'den Türkiye ve Balkan ülkeleri üzerinden AB ülkelerine yönelik sığınmacı akını nedeniyle Avusturya ve Almanya sınır kontrollerini 2015 Eylül ayında başlatma kararı almıştı.

Almanya'ya ilk üç ayda 13 bin kişi giriş yaptı

Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın verilerine göre bu yılın ilk üç ayında Almanya'ya 13 bin 184 kişi yasa dışı yollardan giriş yaptı. Funke Medya Grubu'nun Emniyet'in hazırladığı rapora dayandırarak verdiği haberde bu yıl Ocak'ta ülkeye 4 bin 610, Şubat'ta 4 bin 156, Mart'ta ise 4 bin 418 kişi vize ya da gerekli evraka sahip olmaksızın Almanya'ya geldi.

Raporda en çok Avusturya sınırından sığınmacı ve göçmenin insan tacirleri ya da kendi olanakları ile Almanya'ya giriş yaptığı belirtildi. Almanya'ya yasa dışı yollardan giriş yapanların 4 bin 557'si Avusturya, bin 880'i İsviçre, bin 52'si ise Fransa sınırını kullandı.

Alman polisinin Alman havalimanlarında Ocak-Mart 2017 arasında yaptığı kontrollerde yasa dışı yollardan seyahat eden 2 bin 575 kişi tespit edildi. Bunların ağırlıklı olarak Afganistan, Suriye, Nijerya, Irak, Arnavutluk ve Eritre'den sığınmacılar olduğu kaydedildi.

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların sayısı da artıyor. Bu yıl Ocak-Nisan ortasına kadar 28 bin kişi Libya'dan İtalya'ya ulaştı. Avrupa Sınır Koruma Ajansı Frontex Direktörü Fabrice Leggeri Passauer Neue Presse'ye verdiği demeçte, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların sayısının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 arttığını söyledi.

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KNA, HT/BK