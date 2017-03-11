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Kültür-Sanat

Avusturya müzik elçisi Alp Bora ölü bulundu

Türküleri cazla buluşturup dünyanın her yerinde seslendiren Alp Bora evinde ölü bulundu

11 Mart 2017 20:05

Dünya müzikleri alanında Avusturya müzik elçisi olan Alp Bora hayatını kaybetti.

2004’te Avusturya Dünya Müzikleri Ödülü’nü alan Alp Bora, Avusturya Dışişleri Bakanlığı’nın da dikkatini çekerek Avusturya müzik elçisi unvanını aldı. Türküleri cazla buluşturup dünyanın her yerinde seslendiren Alp Bora’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Evinde ölü bulunan Alp Bora Viyana’da yaşıyordu.

 

Alp Bora kimdir?

 

20 yaşına kadar Ankara'da yaşayan Alp Bora, Hacettepe Üniversitesi ekonomi bölümünde okurken Viyana Üniversitesi'ne geçti. Ekonomiyle mutlu olamayacağımı anlayan Bora, konservatuar sınavına girdi ve müzik okumaya başladı.

2004'te Avusturya Dünya Müzikleri Ödülü'nü alan Alp Bora, Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın da dikkatini çekerek Avusturya Müzik Elçisi unvanını aldı.

Alp Bora'nın gitarist ve solistliğini üstlendiği Nim Sofyan grubu, 3 albüme imza atmıştı.

Nim Sofyan - Benden sana yâr olmaz

 

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