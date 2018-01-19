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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya mültecilere karşı sınır koruma birliği kuruyor

Avusturya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Herbert Kickl, Avusturya sınırlarında kontrolü sağlayacak bir sınır koruma birliği oluşturulacağını açıkladı. Kickl, "Artık sınırı öylece geçmek mümkün olmayacak" dedi.

19 Ocak 2018 13:33

Avusturya'da kısa süre önce göreve gelen merkez sağ - aşırı sağ koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Herbert Kickl, Tiroler Tageszeitung'a yaptığı açıklamada ülkeye mülteci akınına karşı bir sınır koruma birliği oluşturulacağını söyledi.

Kickl, söz konusu birimin ülkeye girişlerde kontrol mekanizması işlevi göreceğini söyledi.

2015'te yaşanan mülteci krizinde yüz binlerce kişinin Avusturya üzerinden Almanya'ya ve diğer AB ülkelerine geçmiş olmasına işaret eden Bakan, "Artık sınırı öylece geçmek mümkün olmayacak" dedi.

Ülke sınırlarında "birkaç saat içinde düzenli bir sınır yönetimini mümkün kılmayı" amaçladıklarını kaydeden Bakan, birimin "ihtiyaç durumunda sınır kontrol noktalarında güvenliği sağlayacak ve sınırı geçmek isteyenlerin kimliklerini belirleyecek, müdahaleye hazır polis memurlarından" oluşacağını belirtti.

Geçen hafta sığınmacıların temel bakım merkezlerinde toplanması gerektiğini söyleyen ve bu açıklamasıyla Nazilerin toplama kamplarını hatırlattığı söylenen Herbert Kickl, ülke çapında tepki çekmişti.

Avusturya'da Aralık ayında kurulan yeni hükümet, sığınmacılara ve mültecilere karşı "daha sert bir muamelede" bulunulacağını duyurmuştu. Merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) yer aldığı hükümette, FPÖ'nün içişleri, dışişleri ve savunma bakanlıkları da dahil olmak üzere altı bakanı bulunuyor.

AFP/BÜ/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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