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BBC Türkçe

Avusturya mahkemesi: Facebook tüm nefret mesajlarını kaldırmalı

Avusturya'nın temyiz mahkemesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un "nefret söylemi" içeren tüm mesajları kaldırması gerektine hükmetti. Temyiz mahkemesinin kararının uluslararası çapta yansımaları olabileceği bildiriliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Avusturya'nın temyiz mahkemesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un "nefret söylemi" içeren tüm mesajları kaldırması gerektine hükmetti.

Başkent Viyana'daki mahkemeye bu talebi içeren başvuru, Yeşiller Partisi tarafından yapılmıştı.

Parti, lideri Eva Glawischnig aleyhine Facebook'ta sahte bir hesap üzerinden paylaşılan ve hakaret içeren mesajların kaldırılmasını istemişti.

Temyiz mahkemesinin kararının uluslararası çapta yansımaları olabileceği bildiriliyor.

Zira Viyana Ticaret Mahkemesi Aralık ayında aldığı kararda, Facbook'un bu nefret mesajlarını, sadece Avusturya genelinde engellemesini talep etmişti.

Temyiz mahkemesi ise sosyal paylaşım sitesinin bu mesajları dünya çapında kaldırması gerektiğine hükmetti.

Mahkemenin kararını yorumlayan Avusturya Yeşiller Partisi'nin milletvekillerinden Dieter Brosz, Faceook'un artık sadece bir platform olduğunu iddia edemeyeceğini söyledi.

Dieter Brosz, sitenin artık "nefret söylemi" içeren mesajların engellenmesinde sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Facebook'un avukatları ise mahkemenin kararı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Almanya hükümeti de geçen ay, sosyal paylaşım sitelerinin, "nefret söylemi" içeren mesajları hızla kaldırmamaları halinde 50 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılabilmelerini öngören bir planı onaylamıştı.

Avrupa Birliği'nin de birlik üyesi tüm ülkeleri kapsayacak benzer bir plan üzerinde çalıştığı biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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