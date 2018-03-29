Avusturya: Londra, Skripal olayında baskı kurmaya çalıştı

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissi, Londra yönetiminin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayında Viyana'ya baskı uygulamaya çalıştığını söyledi.

Die Presse gazetesine demeç veren Kneissi, "İngiltere'nin Viyana büyükelçisi, Avusturya'nın Skripal olayı çerçevesinde Rus diplomatları sınır dışı etmeyi geri çevirmesi nedeniyle Viyana yönetimine sürekli diplomatik girişimlerde bulundu" dedi.

İngiliz Büyükelçi'nin ilk olarak çarşamba günü AB zirvesinden önce diplomatik girişimde bulunduğunu kaydeden Kneissi, büyükelçinin cumartesi günü bu eylemini yinelediğini belirtti.

“Bu kararı Rusya'dan çekindiğimiz için almadık”

Kneissi, Viyana'nın Rus diplomatları sınır dışı etmeme kararını Moskova'nın olası yanıtlarından çekinerek almadığını da söyleyerek, "Dışişleri Bakanlığı'ndaki karar alma süreçlerinde ve Başbakan ile eylemlerimizi koordine ederken hiçbir zaman böyle bir amacımız olmadı. Bu tür kritik durumlarda, kanallar açık tutulmalı. Örneğin; 1980 yılında ABD-İran bağları koptuğunda her iki taraf da bundan zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 23 Mart'taki açıklamasında Rus diplomatları sınırdışı etmeyeceklerini, zira Rusya ile diyalog kanallarını korumak istediklerini ifade etmişti.