T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avusturya: Londra, Skripal olayında baskı kurmaya çalıştı

Avusturya, eski Rus casusun zehirlenmesi olayı ile ilgili Rus diplomatları sınır dışı etmeyi reddetmişti

29 Mart 2018 03:52

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissi, Londra yönetiminin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayında Viyana'ya baskı uygulamaya çalıştığını söyledi.

Die Presse gazetesine demeç veren Kneissi, "İngiltere'nin Viyana büyükelçisi, Avusturya'nın Skripal olayı çerçevesinde Rus diplomatları sınır dışı etmeyi geri çevirmesi nedeniyle Viyana yönetimine sürekli diplomatik girişimlerde bulundu" dedi.

İngiliz Büyükelçi'nin ilk olarak çarşamba günü AB zirvesinden önce diplomatik girişimde bulunduğunu kaydeden Kneissi, büyükelçinin cumartesi günü bu eylemini yinelediğini belirtti.

“Bu kararı Rusya'dan çekindiğimiz için almadık”

Kneissi, Viyana'nın Rus diplomatları sınır dışı etmeme kararını Moskova'nın olası yanıtlarından çekinerek almadığını da söyleyerek, "Dışişleri Bakanlığı'ndaki karar alma süreçlerinde ve Başbakan ile eylemlerimizi koordine ederken hiçbir zaman böyle bir amacımız olmadı. Bu tür kritik durumlarda, kanallar açık tutulmalı. Örneğin; 1980 yılında ABD-İran bağları koptuğunda her iki taraf da bundan zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 23 Mart'taki açıklamasında Rus diplomatları sınırdışı etmeyeceklerini, zira Rusya ile diyalog kanallarını korumak istediklerini ifade etmişti.

 

ETİKETLER

avusturyaingilterebaskıskripal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24