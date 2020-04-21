Avusturya, Koronavirüs önlemlerini gevşetiyor: 15 Mayıs'tan itibaren bar ve restoranlar açılmaya başlayacak

Avusturya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin kademeli olarak hafifletileceğini duyurdu. Avusturya'da 15 Mayıs'tan aşamalı olarak sonra restoran, bar ve kafeler açılmaya, eğitim ve dini ibadetler de uygulanmaya başlayacak.

Avrupa’da koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri gevşetmeye başlayan ülkelere Avusturya da eklendi. Başbakan Sebastian Kurz, 15 Mayıs itibariyle restoran, bar ve kafelerin açılmasına, dini ibadetlerin de devam etmesine karar verildiğini açıkladı. Bazı okulların da bu tarihten itibaren eğitim vermeye başlayacağı belirtildi.

"Maske takmak yeni normalliğin parçası"

Kurz, “Yeni normallik denen şeye diğer ülkelerden daha hızlı ilerliyoruz” dedi. Kurz, maske takmanın bu ‘yeni normalliğin bir parçası’ olduğunu da vurguladı.

Avusturya hükümeti bir hafta önce de 1 Mayıs itibariyle tüm dükkân ve alışveriş mağazalarının, kuaförlerin yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Ancak müşteri sayısının sınırlanacağı ayrıca herkesin maske ve eldiven gibi hijyen kurallarına uymak zorunda olduğu belirtilmişti.

Avusturya salgın yayılmadan önlem alan ülkelerden biriydi. Yaklaşık bir ay önce tüm restoran, kafe, bar, tiyatro ve sinemaların yanı sıra ikincil derecedeki mağazalar kapatılmıştı.