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Kültür-Sanat

Avusturya ile Türkiye arasındaki gerilim arkeolojik kazıları durdurdu

Efes Antik Kenti kazıları, çalışma döneminin bitmesine 2 ay olmasına rağmen Dışişleri Bakanlığı’nın yazısıyla durduruldu

04 Eylül 2016 22:28

Avusturya ile Türkiye arasındaki diplomatik gerilimin, Efes Antik Kenti kazılarının sona erdirilmesine neden olduğu öne sürüldü. Dışişleri Bakanlığı’nın yazısıyla kazılar, normal çalışma döneminin bitmesine 2 ay olmasına rağmen, sona erdirildi.

DHA'da yer alan habere göre, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün 100 yılı aşkın süreden bu yana İzmir Selçuk’taki Efes Antik Kenti’nde yürüttüğü kazı, ani bir kararla Dışişleri Bakanlığı’nın 31 Ağustos 2016 tarihli yazısıyla, normal çalışma döneminin bitmesine 2 ay kala iptal edildi. Neden olarak, son dönemde Türkiye ile Avusturya arasında süren siyasi gerginlik gösterildi. Bu yılın başlarında, Avusturyalı Doç. Dr. Sabine Ladstatter başkanlığında başlayan dönem kazılarında çevre düzeni, koruma, restorasyon, konservasyon ve yayın ağırlıklı çalışmalara izin verilmişti.

Avusturya ekibinin 3 ayrı bölgede yürüttüğü kazı alanına giden Selçuk Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal ve bakanlık görevlileri, 3 kazı noktasını teslim aldı. Yamaç evleri, Efes içerisindeki Meryem Ana Kilisesi ve Efes üst kapı yakınında kazıların yürütüldüğü bölgelerde bulunan kazı evine ait eşyalar toplatılıp, Avusturya Kazı Evi yetkililerine teslim edildi. Avusturyalı arkeoloji ekibinin kullandığı kazı evinin ise gelecek talimatlar doğrultusunda mühürlenebileceği belirtildi. Avusturya kazı ekibine önümüzdeki yıl kazı izni verilip verilmeyeceğinin ise gerilimin sürüp sürmemesine bağlı olduğu belirtildi.

Efes Antik Kenti’nde 1893 yılında Viyana Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Ordinaryus Prof. Dr. Otto Bendrof’un başlattığı kazılar için Avusturya Arkeoloji Enstitüsü kurulmuş ve günümüze kadar kazıları yürütmüştü. 1909-10, 1914-25 ve 1936-53 yılları arasında üç kez ara verilen kazılar, dördüncü kez durdurulmuş oldu.

 

Ne olmuştu?

 

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi Avusturya ve Türkiye arasında diplomatik gerilime neden olmuştu. Avusturya’da darbe karşıtı gösteriler yapılmış ve burada yaşayan Türkler evlerine Türk bayrağı asmıştı. Bunun üzerine Wiener Neusttadt şehrinde, darbe girişimine karşı çıkan Türklerin evlerine ve balkonlarına Türk bayrağı asması yasaklanmıştı. 

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, devlet televizyonu ORF'ye yaptığı açıklamada, darbeye karşı çıkan vatandaşların katıldığı gösterileri eleştirerek,"Türkiye kökenli insanlar, Avusturya'ya karşı sadık tutum göstermeli. Erdoğan taraftarları ülkeyi terk etmekte serbesttir." ifadelerini kullanmıştı.

Sonrasında Viyana Havalimanı'nda Kronen Zeitung gazetesinin "Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye izin verildiğini biliyor musunuz?" yazılı bir ilanı asılmış, Türkiye'nin tepkisi üzerine Avusturya Dışişleri Bakanlığı, basın özgürlüğüne vurgu yapmıştı.

Ardındansa bu hafta sonu Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye'yle Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin ilerletilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

Avusturya Savunma Bakanı Hans-Peter Doskozil ise Türkiye'deki yönetimi 'diktatörlük' olarak tanımlamış ve "Böyle bir ülkenin AB'de yeri olamaz" demişti.

 

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