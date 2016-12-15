Avusturya hükümeti Hitler'in doğduğu eve el koyacak

Avusturya Parlamentosu, yıllar süren tartışmaların ardından Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in doğduğu eve el konulmasının önünü açan yasayı onayladı.

Braunau am Inn kentindeki evin sahibi Gerlinde Power, evi satmayı ya da restorasyondan geçirmeyi birçok kez reddetmişti.

Pommer'e tazminat ödenecek. Ancak hükümetin Hitler'in 1889'da dünyaya geldiği evi ne yapacağı henüz belirsiz. Yetkililer evin Neo-Naziler için bir çekim noktası olmasını önlemek istiyor.

Parlamentonun kararı, hükümet ve Pommer arasında uzun süredir devam eden uzlaşmazlığa nokta koydu.

Hükümet, üç katlı evin Neo-Nazi turizminde kullanılmasını önlemek için yıllardır Pommer'e cömert bir kira ödüyordu.

Ev geçmişte hayır kurumları tarafından kullanılmıştı.

Ancak Pommer'in, evin restorasyondan geçmesini engellemesi üzerine söz konusu kuruluş evden çıkmak zorunda kalmıştı.

Binanın gelecekte ne yapılacağı ise tartışmalara yol açmış, bir taraf yok edilmesi gerektiğini savunurken, bir taraf da kullanım şeklinin değiştirilmesini istemişti.

Görüşü alınan bir tarihçiler heyeti, binanın yıkılmasının Avusturya'nın Nazi geçmişini reddetmek anlamına geleceğini belirtmişti.

Bir dizi kültürel kuruluş da binanın kentin tarihi merkezinin bir parçası olduğunu ve dolayısıyla koruma altında kalması gerektiğini vurgulamıştı.

Hitler, Almanya-Avusturya sınırı yakınlarındaki binanın en üst katındaki kiralık bir odada, 20 Nisan 1889'da doğmuştu.

Nazi yönetimi sırasında ev bir Hitler mabedine dönüştürülmüş ve binlerce kişinin ziyaret ettiği bir yer olmuştu.

Kent halkı, yerel yetkililerin harcadığı çabaya karşın evin hala Neo-Nazileri Braunau am Inn kentine çekmeye devam ettiğini söylüyor.