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BBC Türkçe

Avusturya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ülkeye girişini yasakladı

Avusturya, 15 Temmuz darbe girişimi anma etkinliklerine katılmak üzere bu ülkeye gitmeyi planlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin girişini yasakladığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz darbe girişiminin anma etkinliklerine katılmak üzere düzenlenecek etkinlik için ülkelerine girişine vermediğini açıkladı.

Reuters'ın bildirdiğine göre, Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ORF radyosuna yaptığı açıklamada, kararın gerekçesinin "kamu düzenine ve güvenliğe tehdit" yaratma ihtimali olduğunu söyledi.

Sözcü, "Dışişleri Bakanı (Sebastian) Kurz, Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermedi" dedi.

Sözcü, düzenlenecek etkinliğin "çok büyük" olduğunu ve bu ziyaretin "Avusturya'da kamu düzeni ve güvenliğe tehdit oluşturabileceğini" de sözlerine ekledi.

Avusturya, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesinde de ülkelerinde Türk hükümet yetkililerinin kampanya yapmasını "hoş karşılamayacağını" açıklamış ve Avrupa Birliği'ne ortak bir tavır takınma çağrısı yapmıştı.

Avusturya'nın dışında Almanya ve Hollanda'da da benzer kararlar almıştı.

Hollanda, geçen hafta içerisinde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıklamıştı.

Almanya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi sırasında bu toplantı kapsamı dışında kamuya açık alanlarda miting ya da konuşma yapma talebini reddetmişti. Erdoğan ise bu kararı "siyasi intihar" olarak nitelendirmişti.

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