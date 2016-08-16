Avusturya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile anlaşmaya ihtiyacımız yok

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği’nin sığınmacılar konusunda Türkiye ile anlaşmaya ihtiyacı olmadığını söyledi.

Kurz, Focus Online’a verdiği mülakatta, Türkiye’nin geri kabul anlaşmasını iptal etme ihtimali konusunda, ”Türkiye’nin anlaşmayı resmen iptal edip etmeyeceğini bilmiyorum. Ancak şu anda yaşadığımız, Türkiye’nin vize uygulamasının kaldırılması için tehdit etmesi ve baskı yapmaya çalışmasıdır. Biz şantaj yapılmasına izin vermemeliyiz, bu nedenle bir B planına değil, gerçek bir A planına ihtiyacımız var.Kendi sınırlarını koruyan güçlü bir Avrupa’ya” diye konuştu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz, ”Avrupa şimdiden anlaşmanın iptal edileceğine kendisini hazırlamalı mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

”Bizim sığınmacı akınını başarıyla durdurmuş İspanya ve Avustralya gibi ülkeleri örnek almamız gerekiyor. Avrupa’ya yasadışı yollardan seyahat edenlerin dış sınırlardaki adalarda toplanılması ve Avrupa yerine güvenli üçüncü ülke merkezlerine geri gönderilmesi gerekir. Biz genel olarak sığınmacıların geçişine karşıyız. Ancak, ülkemizde yığılmasını da seyredecek değiliz. Acil durum önlemi olarak ulusal önlemler yine mümkün olabilir. Ama böyle bir Avrupa benim yaşamak istediğim bir Avrupa değil. Avrupa kendi sınırlarını koruyacak kadar güçlüdür. Biz gerekli tedbirleri alırsak, bir B planına gerek kalmaz. Bu yüzden Türkiye ile anlaşmaya ihtiyacımız yok.”