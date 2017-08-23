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Dünya

Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz: Erdoğan diktatörlük özellikleri gösteriyor

Kurz, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşı çıktı

23 Ağustos 2017 16:12

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'diktatör gibi davrandığını' belirterek ülkesini 'yanlış ve tehlikeli' bir yöne sürüklediğini savundu.

Deutsche Welle'nin Alman Die Welt gazetesinden aktardığına göre Kurz, Erdoğan'ın karşıtlarına, farklı düşünenlere ve azınlıklara takındığı tavrın 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Sert eleştirilerini sürdüren Kurz, Erdoğan'ın "Kesinlikle diktatörlük özellikleri gösterdiğini" ifade etti.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesini de karşı olduğu dile getiren Kurz, "İnsan hakları ve temel demokratik değerlerin sistematik bir şekilde ihlal edildiği Türkiye ile Gümrük Birliği'ni görüşmeyi tamamen gerçek dışı" bulduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Almanya hükümetinin Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşı olduğunu açıklamıştı.

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