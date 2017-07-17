Avusturya Dışişleri Bakanı: Türkiye’nin AB’ye katılımına ilişkin tüm görüşmeler kesilmeli

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı konuşmada kullandığı "Bu hainlerin kafasını kopartacağız" şeklindeki ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

İleri Haber’de yer alan habere göre, Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın AKP hükümeti hakkındaki eleştirel tutumlarını desteklediğini söyleyen Kurz, Türkiye’nin AB’ye katılımına ilişkin tüm görüşmelerin kesilmesi gerektiğini savundu.

Kurz açıklamasında, "En kötüsü Erdoğan’ın söz konusu ifadeleri değildir. En kötüsü, Türkiye’de her gün cereyan eden olaylardır; muhalefetin sesinin şiddet kullanılarak bastırılmasıdır, sayısız insanın tutuklanmasıdır, muhalefetin ve gazetecilerin korkutulmasıdır. Bu Avrupa’nın görmezden gelemeyeceği bir durumdur." ifadelerini kullandı.

AB'nin Türkiye’ye karşı olan tutumunu bir parça da olsa değiştirmiş olmasından memnun olduğunu belirten Kurz, "Yavaş da olsa böyle bir Türkiye’yi dışlamaya dayalı bir hareket belirlemeye başladı" dedi.