Avusturya Dışişleri Bakanı: İslami eğitim veren kreşler hemen kapatılmalı

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, ülkede İslami eğitim veren kreşlerin çocukları toplumdan uzaklaştırdığını ileri sürerek, bu kreşlerin acil kapatılması gerektiğini savundu.

Kurier gazetesinin haberine göre, Viyana Üniversitesi İslam Çalışmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Ednan Aslan başkanlığında hazırlanan "Avusturya'da İslami kreşler ve bağlı eğitim kurumları" konulu raporu değerlendiren Sebastian Kurz, İslami kreşlerde, çocukların toplumdan uzaklaştırıldığını ve bunun çok büyük bir sorun olduğunu ileri sürdü.

Sorunun görmezden gelinmesinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Kurz, "Problem yokmuş gibi davranmanın kimseye yardımcı olmayacağını söyledi. Viyana'da devlet destekli yaklaşık 150 İslami kreş bulunduğunu belirten Kurz, "Bu tesislerin çoğunu hemen kapatmamız gerektiği konusunda ikna oldum" ifadelerini kullandı.

Kurz, kreşlere yönelik sıkı kontrollerin artırılacağını ve gerekirse kreşlerin yönetimlerini belirlemek için yasal düzenlemeye gidileceğini kaydetti.