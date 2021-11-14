T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avusturya'da Koronavirüs aşısı yaptırmayanlar için kısıtlamalar yürürlüğe girecek

"Aşılama oranımız utanç verici derecede düşük. Bunu artırmamız gerekiyor"

14 Kasım 2021 15:18

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, ülkede aşısızlar için kısıtlamaların pazartesi gününden itibaren başlayacağını açıkladı.

Yeni Koronavirüs önlemlerini açıklayan Schallenberg "Aşılama oranımız utanç verici derecede düşük. Bunu artırmamız gerekiyor" dedi.

Avusturya'da yeni kısıtlamalar çerçevesinde aşı yaptırmayan kişilerin yalnızca özel gerekçelerle evden çıkmasına izin verilecek.

Kısıtlamaların iki bölgede uygulanacağı belirtildi.

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein de cuma günü yaptığı açıklamada sağlık çalışanları için Covid aşısının zorunlu tutulabileceğini söylemişti.

avusturyakısıtlamayürürlüğegirecekkoronavirüscovidsalgın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24