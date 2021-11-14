Avusturya'da Koronavirüs aşısı yaptırmayanlar için kısıtlamalar yürürlüğe girecek

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, ülkede aşısızlar için kısıtlamaların pazartesi gününden itibaren başlayacağını açıkladı.

Yeni Koronavirüs önlemlerini açıklayan Schallenberg "Aşılama oranımız utanç verici derecede düşük. Bunu artırmamız gerekiyor" dedi.

Avusturya'da yeni kısıtlamalar çerçevesinde aşı yaptırmayan kişilerin yalnızca özel gerekçelerle evden çıkmasına izin verilecek.

Kısıtlamaların iki bölgede uygulanacağı belirtildi.

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein de cuma günü yaptığı açıklamada sağlık çalışanları için Covid aşısının zorunlu tutulabileceğini söylemişti.