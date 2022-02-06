Avusturya'da aşı zorunluluğu yürürlüğe girdi

Avusturya’da bütün yetişkinlere Covid aşısı olma zorunluluğu yürürlüğe girdi. Aşı zorunluluğu sadece Avusturya’nın değil birçok ülkenin gündeminde.

Avusturya Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yetişkinlere koronavirüs aşısı olma zorunluluğu getiren ilk ülke oldu. Sadece AB'de değil dünya genelinde aşı zorunluluğu konusunda tartışmalar yapılıyor. Ancak birçok ülke Avusturya'dan farklı olarak sadece belirli meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirme eğiliminde.

Avusturya'da Cumartesi (5 Şubat) gününden itibaren 18 yaşından itibaren bütün yetişkinlere koronavirüse karşı aşı olma zorunluluğu yürürlüğe girdi. Yasalara göre bu konuda istisna tanınacak tek grup hamileler ile sağlık nedenlerinden ötürü aşı olamayacak insanlar. Covid-19 geçirip iyileşenler 180 gün boyunca aşı yükümlülüğünden muaf tutulacak. Mart ortasından itibaren vatandaşların aşı zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edilecek. Olmayanları para cezaları bekliyor.

Aşı olmayı reddedenlere 600-3 bin 600 euro arasında ceza kesilebilecek ancak iki hafta içinde aşı olanların cezaları iptal edilecek. Hangi ülke hangi yaş grubuna aşı yükümlülüğü getirdi? Avusturya'nın komşusu Almanya'da Federal Meclis 26 Ocak'ta ilk kez genel bir aşı zorunluluğu getirilmesini tartıştı.

Halihazırda tartışma 18 yaşından itibaren genel bir aşı zorunluluğu mu getirilsin yoksa 50 yaşın üstündekiler gibi belirli bir yaş grubundakilere mi etrafında dönüyor. Ancak bu konuda tartışmalar uzun süreceğe benziyor. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hükümet geçen yıl Aralık ayında çocuklar dahil herkese aşı zorunluluğu getirdi. Buna göre ülkede beş yaşından itibaren herkes Covid-19 aşısı olmak zorunda. Ekvador bu konuda bir ilke imza atmış oldu. Tacikistan ve Türkmenistan ile Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mikronezya ise 2021 Temmuz ayından bu yana 18 yaşından itibaren yetişkinlere aşı olma zorunluluğunu getirdi. Endonezya'da da Covid-19 Şubat 2021'de tavan yaptığından bu yana fiili olarak koronavirüs aşısı zorunluluğu var. Ancak bu yılın başlarına kadar nüfusun yarısı aşılandı.

Yaşlılara aşı zorunluluğu getirenler

Pandemiyle mücadelede hastalığı ağır seyirde geçirme riski olan yaşlılara aşı zorunluluğu getiren Avrupa ülkeleri de oldu. İtalya'da 15 Şubat'tan itibaren 50 yaşın üzerindekiler aşı olmak zorunda. Yunanistan'da ise bu yılın başından beri 60 yaş ve üstüne aşı zorunluluğu hayata geçirildi. Benzer bir uygulama da Çekya'da planlandı ancak bu yılın başında yeni hükümet bu planları rafa kaldırdı. Belirli meslek gruplarına aşı zorunluluğu Birçok ülke pandemiyle mücadelede geçen yılın ortasından bu yana belirli meslek gruplarına aşı zorunluluğunu hayata geçirdi.

Almanya'da hastane ve bakım evlerinde çalışanlar 15 Mart'tan itibaren koronavirüs aşılarını tamamlamak zorunda. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan bir sözcü uygulama yürürlüğe girer girmez aşı olmayan sağlık personelinin işini kaybetmeyeceğini açıkladı. Sözcü, "Kontrol ve karar vakaya göre yapılarak verilecek" dedi. Fransa'da 15 Eylül 2021 tarihinden beri hastane, yaşlılar yurdu, bakım evleri, itfaiye ve acil yardım ekiplerinde çalışanlar aşı olmakla yükümlü.

İtalya'da doktorlar ve diğer tıbbi personel 25 Mayıs 2021 tarihinden beri aşı olmak zorunda. Geçen yıl 10 Ekim'de bu yükümlülük yaşlılar yurdunda çalışanları da içine alarak genişletildi. Okullarda çalışanlarla güvenlik alanında çalışan personel de aşı olmakla yükümlü. Yunanistan'da yaşlılar yurtlarında çalışanlarla bakım personeli 1 Eylül 2021'den bu yana aşı olmak zorunda.

AFP / HT,EC

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