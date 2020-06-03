Avusturya'da Adolf Hitler'in doğduğu ev karakol olarak kullanılacak

Avusturya'da Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in doğduğu evin karakol olarak kullanılacağı açıklandı.

ABC'nin aktardığı habere göre, Hitler'in doğduğu evin yeniden değerlendirilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan yarışma sonuçlandı. Yarışmayı kazanan mimarlık şirketi Marte Marte, evin karakol olarak değerlendirmesini önerdi.

1889'da doğan Hitler'in 3 katlı evini bir komiserlik olarak tasarlayan projenin 2022'de tamamlanacağı belirtilirken, tadilat çalışmalarının toplam 5 milyon Euro'ya mal olacağı ifade edildi.

Evin komiserliğe çevrilmesinin temelinde ise Nazi Almanyası ve Hitler hayranlarının evi anma yeri olarak kullanılmasını engellemek yatıyor. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, polisin temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu olduğunu bu nedenle de evin komiserlik olarak en doğru şekilde kullanılacağını düşündüklerini belirtti.