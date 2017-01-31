Avusturya bütün yüzü örten peçeyi yasaklıyor

Avusturya'da iktidar, bütün yüzü örten peçenin okul ve mahkemeler gibi kamusal alanlarda yasaklanmasına karar verdi. Hükümet aynı zamanda kamu çalışanlarının başörtüsü ya da diğer dini sembolleri giymesini engelleyen daha genel bir yasak üzerinde de çalışıyor.

Hükümet, kararın gerekçesini açıklarken, "Açık bir topluma kendimizi adadık, bunun da önceliği açık bir iletişimdir. Bütün yüzü kapatan peçe ise buna bir engel teşkil ettiği için yasaklanacaktır" ifadesini kullandı.

Avusturya'da toplamda 150 kadının yüzünü tamamen kapatan peçe giydiği varsayılıyor.

Turizm ofisi ise bu yasağın Körfez ülkelerinden turistlerin gelmesini engelleyeceği endişesini taşıyor.

Hükümet sözcüsü bir Avusturya gazetesine yasağın hem Zell am See gibi kayak merkezlerinde hem de başkent Viyana'nın merkezinde uygulanacağını söyledi.

Avusturya merkez koalisyonunun bu adımı, yükselen aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ni frenlemek olarak görülüyor.

Özgürlük Partisi'nin adayı geçen ay düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kılpayı bir farkla seçilememişti.

Ülke önümüzdeki yıl parlamento seçimlerine gidecekken koalisyon, hükümetin geleceği konusunda anlaşamadığı için geçen hafta dağılmanın eşiğinden döndü.

Sosyal demokratlar ve muhafazakarlardan oluşan koalisyon, yabancı işçilerin azaltılması konusunda da anlaştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, yüzü kapatan peçe yasağıyla ilgili olarak kamu alanlarında çalışanların nötr görünmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ancak bu kararların parlamentodan geçmesi gerekiyor.

Fransa ve Belçika 2011 yılında burkayı yasaklarken Hollanda parlamentosu da benzer bir yasak üzerine çalışıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bütün yüzü kapatan peçenin mümkün olan her yerde yasaklanması gerektiğini söylemişti.