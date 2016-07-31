Avusturya Başbakanı'ndan Erdoğan'a yanıt

Avusturya'nın Wr. Neustadt kentinde 'Türk bayrağının asılmasına yasak getirilmesi' olayına dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Evlerde Türk bayrağı asmalarını yasaklayacak kadar, bunlar bu şekilde demokratlar. Karşılaştığımız bu tablo karşısında şaşırdık mı? Hayır" şeklindeki sözlerine Avusturya Başbakanı Christian Kern "Bu iddiaları kesinlikle reddediyorum" diye yanıt verdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) İhsan Ekici’nin haberine göre, Erdoğan'ın bu çıkışına Avusturya Başbakanı Christian Kern, sosyal medya hesabından cevap verdi. "Türk kökenli insanların Avusturya'da ifade özgürlüğü kısıtlandığını söyleyen Türk Cumhurbaşkanı'nın bu iddiasını keskin şekilde reddediyorum. Ben bu tür tablonun yabancı bir ülkede milli duyguları uyandırmak ve propaganda çalışması için bir girişim olarak görüyorum" diye yazdı.

Kern "Avusturya'da ifade, toplanma ve gösteri özgürlüğü hakkı, ülkemizdeki herkes gibi azınlıklar ve siyasi muhaliflere de geçerlidir. Ama Türkiye'deki durum farklıdır. Sosyal demokrat biri olarak bu demokratik haklar benim için özellikle önemlidir. Bu hakların kullanılması, insanların yükümlülükleri ile el ele gider. Bu nedenle dikkat edilmelidir ki: Cumhuriyetin kurumlarına karşı tehdit, şiddet kullanılıyorsa, tahrik edici faaliyetler hiçbir şekilde kabule dilemez. Otoriter bir politika, dini motifler ile kötüye kullanılırsa bunun uzantılarını ve desteklenmesini ülkemizde kabul edemeyiz" dedi.