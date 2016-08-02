Avusturya Başbakanı: Türkiye AB'siz iflasa sürüklenir

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye'nin AB'ye Türk vatandaşlarına ekim

ayından itibaren vize muafiyeti sağlanmaması halinde, mülteci anlaşmasının iptal

edileceği yönündeki ültimatomuna ilişkin sert açıklamalar yaptı.

"Österreich" gazetesine açıklamalarda bulunan Kern, "Türkiye'nin bu tehditlerle bizim

gözümüzü korkutmasına kesinlikle izin vermemeliyiz" dedi. Avusturya Başbakanı,

AB'nin Türkiye'ye muhtaç durumda olduğunu ancak Türkiye'nin de ekonomik olarak

AB'ye ihtiyacı olduğunu belirtti. Kern, Türkiye'nin AB olmadan bir iflasa

sürükleneceğine dikkat çekti. Türkiye'ye bir karşıtlığı olmadığını belirten Kern,

"Erdoğan ve radikalleri eleştirdiğini; Türklerin önemli bir bölümünün Erdoğan

tarafından rehin alındığını" söyledi.

'AB ile alay ediyor'

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada,

Türkiye'nin ültimatomunu geri çevirmişti. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'nün

başkan vekili Josef Cap da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalifleri ülkeyi terk

edemezken, onun vize muafiyeti talep etmesinin AB ile alay etmek anlamına geldiğini

belirtti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt

Çavuşoğlu, "Eğer vize serbestisi gelmezse, göçmen geri kabul anlaşmasını geri

çekmek zorunda kalacağız" demişti. Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları, Avrupa

kamuoyunda büyük tepki çekti.