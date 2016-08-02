Avusturya Başbakanı: Türkiye AB'siz iflasa sürüklenir

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye'nin AB'ye Türk vatandaşlarına ekim
ayından itibaren vize muafiyeti sağlanmaması halinde, mülteci anlaşmasının iptal
edileceği yönündeki ültimatomuna ilişkin sert açıklamalar yaptı.
"Österreich" gazetesine açıklamalarda bulunan Kern, "Türkiye'nin bu tehditlerle bizim
gözümüzü korkutmasına kesinlikle izin vermemeliyiz" dedi. Avusturya Başbakanı,
AB'nin Türkiye'ye muhtaç durumda olduğunu ancak Türkiye'nin de ekonomik olarak
AB'ye ihtiyacı olduğunu belirtti. Kern, Türkiye'nin AB olmadan bir iflasa
sürükleneceğine dikkat çekti. Türkiye'ye bir karşıtlığı olmadığını belirten Kern,
"Erdoğan ve radikalleri eleştirdiğini; Türklerin önemli bir bölümünün Erdoğan
tarafından rehin alındığını" söyledi.
'AB ile alay ediyor'
Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada,
Türkiye'nin ültimatomunu geri çevirmişti. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'nün
başkan vekili Josef Cap da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalifleri ülkeyi terk
edemezken, onun vize muafiyeti talep etmesinin AB ile alay etmek anlamına geldiğini
belirtti.
Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, "Eğer vize serbestisi gelmezse, göçmen geri kabul anlaşmasını geri
çekmek zorunda kalacağız" demişti. Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları, Avrupa
kamuoyunda büyük tepki çekti.