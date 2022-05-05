T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avusturya Başbakanı Nehammer ile Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelecek

05 Mayıs 2022 12:12

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

Başbakanlıktan Avusturya Haber Ajansı'na (APA) yapılan yazılı açıklamada, Nehammer'in haziran sonunda düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği bildirildi. Açıklamada, Madrid'de düzenlenecek zirveye NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de davet edildiği, Nehammer'in de bu davet doğrultusunda İspanya'ya gideceği ifade edildi.

Açıklamada, geçen haftalarda iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığına işaret edilerek iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişme kaydettiği vurgulandı.

Ülke basınında geniş yer bulan açıklamada, Nehammer'in değerlendirmelerine de yer verildi. Başbakan Nehammer, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığım çok sayıda görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığım görüşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda, İstanbul sürecinin, Avrupa'da barış için en iyi şans olmaya devam ettiğine inanıyorum" görüşünü paylaştı.

Karl NehammerRecep Tayyip Erdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24