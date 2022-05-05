Avusturya Başbakanı Nehammer ile Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelecek

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

Başbakanlıktan Avusturya Haber Ajansı'na (APA) yapılan yazılı açıklamada, Nehammer'in haziran sonunda düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği bildirildi. Açıklamada, Madrid'de düzenlenecek zirveye NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de davet edildiği, Nehammer'in de bu davet doğrultusunda İspanya'ya gideceği ifade edildi.

Açıklamada, geçen haftalarda iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığına işaret edilerek iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişme kaydettiği vurgulandı.

Ülke basınında geniş yer bulan açıklamada, Nehammer'in değerlendirmelerine de yer verildi. Başbakan Nehammer, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığım çok sayıda görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığım görüşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda, İstanbul sürecinin, Avrupa'da barış için en iyi şans olmaya devam ettiğine inanıyorum" görüşünü paylaştı.