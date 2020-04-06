Avusturya Başbakanı'ndan karantinadan çıkış sinyali: Küçük işletmeler haftaya açılmaya başlayabilir

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ülkede yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir olarak kapatılan bazı işletmelerin gelecek hafta açılabileceğini açıkladı.

Başbakan Kurz, 12 bin 51 Koronavirüs kaydedildiği Avusturya'da hayatın gelecek hafta normale dönmeye başlayacağını söyledi. Kurz, Koronavirüs'ün yayılmasını yavaşlattıktan sonra gelecek haftadan itibaren küçük mağaza ve dükkanların açılacağını duyurdu.

14 Nisan itibariyle 400 metre kareden küçük mağazaların açılacağını duyuran Kurz, her şeyin yolunda gitmesi durumunda 1 Mayıs itibarıyla da AVM ve büyük mağazaların açılacağını açıkladı.

Resmi rakamlara göre Koronavirüs vaka sayısının 12 bin 51 olduğu ülkede toplam 204 kişi yaşamını yitirdi.