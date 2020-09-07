Avusturya Başbakanı Kurz'dan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz krizindeki tutumunu değiştirmemesi durumda yaptırımları gündemine alması gerektiğini söyledi.

DPA'nın aktardığına göre Kurz, "İnsan haklarını ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın egemenliğini tehdit etmeye devam etmesi durumunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması gerekiyor" dedi.

Geçen günlerde Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Kurz, AB sınırlarının korunması ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunması gerektiğini savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "mültecileri silah olarak kullanmakla" suçlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu açıklamalara tepki göstererek, "Avrupa Birliği (AB) ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir" demişti.