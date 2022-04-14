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Dünya

Avusturya Başbakanı Nehammer: İstanbul süreci Ukrayna’da barış için en iyi şans

Erdoğan ile Nehammer bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

14 Nisan 2022 22:20

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." dedi.

Başbakan Nehammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Nehammer, Avusturya’nın aktif tarafsızlık politikasıyla her daim barışa katkıda bulunacağını da vurguladı.

Nehammer'ın Kiev ve Moskova ziyaretleri

Başbakan Nehammer, 9 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunmuş, Buça başta olmak üzere savaşın yaşandığı yerlerde gözlem yapma imkanı bulmuştu.

Nehammer, Kiev ziyareti sonrasında 11 Nisan’da Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelmiş, ikili görüşmenin zorlu geçtiğini söylemişti.

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