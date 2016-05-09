Avusturya Başbakanı Faymann istifa etti



Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPÖ) yapılan açıklamada, Başbakan Werner Faymann'ın başbakanlığın yanı sıra parti liderliğinden de istifa ettiği bildirildi. 55 yaşındaki politikacı istifa kararına parti içindeki desteğini yitirmesini gerekçe gösterdi.

Sosyal Demokrat Başbakan Faymann'ın istifa kararı, geçen hafta Avusturya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçüler Partisi'nin (FPÖ) zaferle çıkmasının ardından geldi. 24 Nisan'da yapılan seçimlerin ardından Faymann istifa etmesi yönündeki taleplerle karşı karşıya kalmıştı. Partinin cumhurbaşkanı adayı Rudolf Hundstorfer, seçimlerin ikinci turuna kalmayı başaramamıştı.

Faymann, 2008 yılından bu yana başbakanlık ve SPÖ genel başkanlığı görevini yürütüyordu.