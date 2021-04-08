Avusturya AB Bakanı, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in Beştepe’de ayakta kaldığı anı yorumladı: Dünyaya Türkiye’de kadınlara nasıl davranıldığını gösterdi

Avrupa Birliği liderlerinin Beştepe ziyaretinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı anlara tepki gösteren Avusturya Avrupa Birliği Bakanı Karoline Edtstadler "Bu provokasyon, dünyaya Türkiye’de kadınlara nasıl davranıldığını gösterdi" dedi.

Sky News kanalının canlı yayınına katılan Avusturya Avrupa Birliği Bakanı Edtstadler, Beştepe ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in salonda yer alan iki sandalyeye geçtiği, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in önce ayakta kalıp sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısında koltukta oturduğu anlarla ilgili konuştu.

Edtstadler, "Bu görüntüleri gördüğümde şoke oldum, öfkelendim ve orada olanlara ilgili gerçekten endişe duydum. Bu kabul edilemez bir provokasyondu ve hiçbir ‘protokol’ buna bahane olamaz" dedi.

"Eminim ki o büyük sarayda üçüncü bir sandalye bulunurdu"

"Bir Avrupalı, siyasetçi ve bir kadın olarak şoke oldum. Bütün hayatım, bütün kariyerim boyunca kadına karşı şiddetle mücadele ettim ve ediyorum." diye devam eden Edtstadler şunları ekledi:

"Bu provokasyon, dünyaya Türkiye’de kadınlara nasıl davranıldığını gösterdi. Oradaki Avrupa Birliği’nin en üst düzeyli yöneticilerindendi, o Avrupa Komisyonu Başkanı. Biri üçüncü bir sandalye talep etmeliydi. Eminim ki o büyük sarayda üçüncü bir sandalye bulunurdu"

TIKLAYIN - Çavuşoğlu'ndan AB liderlerinin Ankara ziyaretine ilişkin açıklama: Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor