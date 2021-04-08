Çavuşoğlu'ndan AB liderlerinin Ankara ziyaretine ilişkin açıklama: Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Beştepe'deki ziyaret sırasında ayakta kaldığı anlarla ilgili, "Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor. Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB liderlerinin Ankara'ya yaptığı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde uygulanan uluslararası protokoller çerçevesinde olur. Oturma düzeninde AB tarafının telkinleri uygulanmıştır, onların talepleri karşılanmıştır" dedi.

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Çavuşoğlu, AB liderlerinin ziyaretini de şöyle değerlendirdi: Dar kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde her iki tarafta düşüncelerini ifade ettiler. Son derece verimli bir görüşme oldu"

Ne olmuştu?

AB liderlerinin Ankara ziyaretinde, Beştepe'de kaydedilen anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'in salonda karşılıklı hizada duran iki koltuğa oturduğu Leyen ise o anlarda ayakta kaldığı görüldü. Leyen'in ayakta kaldığı sırada şaşkınlığını belirterek iç çektiği duyuldu.

Leyen toplantı sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısında koltuğa oturdu.