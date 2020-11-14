Avusturya, 3 hafta süreyle tam kapanmaya gitmeye hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

Avusturya, Koronavirüs pandemisi nedeniyle mevcut olarak uyguladığı geceleri sokağa çıkma yasağı ve kısmi kapanmadan tam kapanmaya geçmeye hazırlanıyor.

Reuters'ın aktardığına göre hükûmet tarafından hazırlanan taslak kararname, 20.00-06.00 arasındaki sokağa çıkma yasağının tüm gün için uygulanmasını ve temel ihtiyaç sektörleri dışında tüm işletmelerin kapatılmasını öngörüyor.

Ülkede mevcut olarak uzaktan eğitim almayan tüm okul öğrencilerinin de uzaktan eğitime geçmesi planlanıyor.

Taslağa göre tam kapanma 6 Aralık'a kadar geçerli olacak. Ülkede son 24 saatte 9 binden fazla vaka tespit edilmişti.

Başbakan Sebastian Kurz, önümüzdeki saatlerde ülkedeki vaka artışı ve yeni önlemlerle ilgili bir açıklama yapacak.