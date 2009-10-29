Avusturalyalılar, zorla tahliye edilebilir!

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Okyanus kıyısı Avusturalya için 'hayati önemde'

Times'ın haberinde küresel ısınmanın Avusturalya'ya etkisi üzerine 18 aylık bir çalışma gerçekleştiren hükümet yetkilileri, binlerce kilometrelik sahil şeridini korumak için acil kararlar alınması gerektiğini belirtirken, okyanus kıyısında yaşayanların güveliği için sahil şeridinde bulunan evlerin boşaltılıp yıkılabileceğini de söyledi. Yetkililer bu bölgeler için inşa izninin yasaklanabileceğini de ifade etti.Sahil şeritlerindeki yapılaşma ve altyapı çalışmalarının, Avusturalya kıyılarını kıyısal erozyona ve su baskınlarına açık hale getirdiğini söylerken, deniz seviyesindeki her 1 cm'lik yükselmeye karşılık sahil şeridini 1 metre geriye çekilebileceğini de belirtildi.Ancak özellikle ülkenin kuzey kesimindeki sahil şeridinde yaşayan lüks ev sahipleri, güvenlik için evlerin boşaltılmasına ve yıkımına karşı çıkıyor. bölge sakinleri konuyla ilgili alınan kararların iptali için mücadele ediyor.Uzmanlar, 21. yüzyıl içinde dünya denizlerinde 82 cm'lik bir yükselme bekliyor.Avusturalya'nınsa önemli şehirlerinin ve şehir yaşamının tamamının okyanus kıyısında gerçekleşmiş durumda.Nüfusun yüzde 80'ni deniz kenarında yaşarken, yaklaşık 700 bin ev, okyanusun 3 km içinde bulunduğu belirtiliyor.