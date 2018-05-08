T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avusturalyalı itfaiyecilerden, görev şehidi Türk itfaiyeciler için taziye mesajı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AVUSTRALYA'nın New South Wales eyalet itfaiyesi çalışanları tarafından, 2'si Bolu'da, 1'i İstanbul'da görev şehidi olan meslektaşları için itfaiye müdürlüğünün duvarına taziye mesajının yer aldığı tabela asıldı

08 Mayıs 2018 17:08

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AVUSTRALYA\'nın New South Wales eyalet itfaiyesi çalışanları tarafından, 2\'si Bolu\'da, 1\'i İstanbul\'da görev şehidi olan meslektaşları için itfaiye müdürlüğünün duvarına taziye mesajının yer aldığı tabela asıldı.
Avustralya\'nın New South Wales eyalet itfaiyesi çalışanları, geçen Pazar günü Bolu\'nun Tekke Işıklar köyündeki yangına müdahale için giderken geçirdikleri kaza sonucu görev şehidi olan Erhan Yazkan (33) ile Aykut Kabakçıoğlu (22) için itfaiye müdürlüğü duvarına üzerinde taziye mesajının yer aldığı tabela astı. Tabelada ayrıca Nisan ayında İstanbul Fatih\'te bir otelin saunasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede görev şehidi olan İtfaiye Onbaşı Taner Çebi\'nin de ismine yer verildi.
Tabelada Türkçe olarak, \'Taner, Aykut, Ercan mekanınız cennet olsun\', İngilizce olarak da, \'Huzur içinde yatın Türk kardeşlerimiz\' anlamına gelen \'RIP our Turkish brothers\' ifadeleri yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA AVUSTRALYA New South WalesBoluAvustralya New South WalesPazarBolu Tekke IşıklarErhan YazkanAykut KabakçıoğluTabeladaNisanFatihOnbaşı TanerTabelada TürkçeAykut ErcanTürkTurkishFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24