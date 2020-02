Avusturalyalı itfaiyecilerden, görev şehidi Türk itfaiyeciler için taziye mesajı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AVUSTRALYA\'nın New South Wales eyalet itfaiyesi çalışanları tarafından, 2\'si Bolu\'da, 1\'i İstanbul\'da görev şehidi olan meslektaşları için itfaiye müdürlüğünün duvarına taziye mesajının yer aldığı tabela asıldı.

Avustralya\'nın New South Wales eyalet itfaiyesi çalışanları, geçen Pazar günü Bolu\'nun Tekke Işıklar köyündeki yangına müdahale için giderken geçirdikleri kaza sonucu görev şehidi olan Erhan Yazkan (33) ile Aykut Kabakçıoğlu (22) için itfaiye müdürlüğü duvarına üzerinde taziye mesajının yer aldığı tabela astı. Tabelada ayrıca Nisan ayında İstanbul Fatih\'te bir otelin saunasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede görev şehidi olan İtfaiye Onbaşı Taner Çebi\'nin de ismine yer verildi.

Tabelada Türkçe olarak, \'Taner, Aykut, Ercan mekanınız cennet olsun\', İngilizce olarak da, \'Huzur içinde yatın Türk kardeşlerimiz\' anlamına gelen \'RIP our Turkish brothers\' ifadeleri yer aldı.



