Avusturalya'da bir okul, öğrencilerin saçlarını 'mullet' stili kestirmesini yasakladı

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Batı Avustralya'da bir erkek özel okulu, Türkçede "aslan yelesi" olarak da bilinen 'mullet' saç stilini "kabul edilemez" diyerek yasakladı.

4-12 yaş grubu öğrencilerinin gittiği Perth'deki Trinity College'in yasak kararı velilere gönderilen bültenle duyuruldu.

Yerel basının aktardığına göre, "Kolej sağlık ve güvenlik için olduğu gibi kişisel sunum için de yüksek standartlar belirliyor" denilen bültende, aslan yelesi saç stilinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kurallara uymayan öğrencilerin velileri tarafından alınmalarının ve berbere götürülmelerinin isteneceği belirtildi.

Okulda 'kuyruk', 'mohawk' ve benzeri saç stillerine de izin verilmediği belirtildi.