Avusturalya Açık'ta ilk finalist Stanislas Wawrinka

Sezonun ilk "grand slam" tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, 7 numaralı seribaşı Tomas Berdych'i 6-3, 6-7, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek ilk finalist oldu.

Milliyet'in haberine göre sert servisleriyle oyunun kontrolünü eline geçiren Wawrinka, 8. oyunda Berdych'in servisini kırarak sette avantajı ele geçirdi. Kendi servis oyununda da hata yapmayan İsviçreli raket, ilk setten 6-3 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ikinci setinde sert ve etkili servisleriyle birbirine üstünlük kurmaya çalışan tenisçilerin mücadelesinde beraberlik uzun süre bozulmayınca, mücadele "tie-break"e gitti. Çek raket Berdych, kortun farklı köşelerine yolladığı sert "backhand"leriyle tie-break'te rakibine 7-1'lik üstünlük kurarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Maçın üçüncü setinde de öncekine yakın bir oyun sergilenirken, servis oyunlarında hata yapmayan tenisçiler, oyunu tie-break'e taşıdı. Çek Berdych'in servislerinde üst üste iki kez çift hata yapmasını iyi değerlendiren Wawrinka, sette 2-1 öne geçmeyi başardı.

Birbirlerine denk kuvvetlerin mücadelesinde dördüncü sette oyun bir kez daha tie-break'lere gitti. 69 dakika oynanan sette rakibinden daha az basit hata yapan 8 numaralı seribaşı Wawrinka, tie-break'i 7-4, maçı da 3-1 alarak adını finale yazdırdı.

Çek Berdych'i 3 saat 31 dakikalık mücadele sonunda yenerek kariyerinde ilk kez "grand slam" turnuvalarında finale çıkan İsviçreli Wawrinka, finalde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.