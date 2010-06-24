Avustrulya'ya ilk kez kadın Başbakan

T24- Avustralya Başbakanı ve iktidardaki İşçi Partisi lideri Kevin Rudd, bugün parti içinde yapılan oylama sonucu koltuğunu kaybederken, parti başkanlığına ve dolayısıyla ülkenin ilk kadın başbakanlığına da 48 yaşındaki Julia Gillard seçildi.



İşçi Partisi'nin 112 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gillard, seçimlere kadar parti başkanlığının yanısıra başbakanlığı da üstlendi.



Hükümetin Afganistan'da asker bulundurma gibi dış politika uygulamalarında değişiklik yapması beklenmeyen Gillard'ın, hükümette üstlendiği başbakan yardımcılığı ve çeşitli bakanlık görevleri sırasında parlemento ve ülke medyasında ''göz dolduran'' çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.



Gillard, hükümetin 4 kişiden oluşan ve ''mutfak kabinesi'' olarak adlandırılan çekirdek grupta yer alıyordu.