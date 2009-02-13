Avustralya'ya 27.4 milyar dolarlık teşvik paketi

Avustralya parlamentosu, 27,4 milyar dolarlık ekonomiyi teşvik paketini onayladı.



Avustralya'da şimdiye kadar kabul edilen en büyük ekonomiyi teşvik paketi, bu yılın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 2 ve 2010 yılının ise yüzde 1,3'üne denk düşüyor. Hazine, teşvik paketinin büyümeyi haziranda sona erecek mali yılda yüzde 0,5 ve 2009-2010 mali yılında ise yüzde 0,75 artıracağını tahmin ediyor.



Başbakan Kevin Rudd, paketin onaylanmasından sonra parlamentoda yaptığı konuşmada, küresel ekonomik kriz nedeniyle paketin ekonomiyi desteklemek için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.



Hükümetin Avustralya'nın karşı karşıya olduğu ekonomik güçlüklerin farkında olduğunu belirten Rudd, "Avustralya uluslararası ekonomik güçlere karşı duramaz ve gerilemenin bölgemizdeki etkilerine meydan okuyamaz" dedi.



Yaklaşık 90 bin kişiye iş yaratılması planlanan paketle, 4 yılda okul, konut ve yol yapımı için 18,9 milyar dolar harcanması ve 8,3 milyar dolar tutarında küçük işletmelere vergi indirimi ile işçilere ve öğrencilere para dağıtılması hedefleniyor.



