T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Avustralya'nın yeni hedefi: Hint keneviri ihracında liderlik

Avustralya hükümeti, tıbbi amaçlı hint keneviri ihracatında dünya lideri olmayı hedeflediğini açıkladı. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, bu adımın ülkedeki hastalara da yararı olacağını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya hükümeti, tıbbi amaçlı hint keneviri ihracatında dünya lideri olmayı hedeflediğini açıkladı. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, bu adımın ülkedeki hastalara da yararı olacağını söyledi.

Esrar, Hint keneviri bitkisinin bazı türlerinin dişi eşeyli bitkilerinin tohum yataklarının işlenmesiyle üretiliyor.

Avustralya tedavi amaçlı esrar kullanımını 2016'da yasal hale getirmişti.

Ülkede esrarın bunun dışındaki amaçlar için kullanılması ise hâlâ yasak.

Avustralya hükümeti ise esrarla ilgili yasaları değiştirmeyi planlıyor.

Halen Kanada ve Hollanda esrar ihraç ediyor.

Uruguay ve İsrail de benzer planlar yapıyor.

Avustralya hükümetinin yapmayı planladığı değişikliklerin parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yeni yasa tasarısının muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle Şubat'ta meclisten geçmesi bekleniyor.

Avustralya Devlet Televizyonu yeni düzenlemelerin hint keneviri yağı, esrar bandı, sprey, pastil ve tablet ürünlerini de kapsayacağını duyurdu.

ABD merkezli danışmanlık şirketi Grand View Research, 2025'e kadar tıbbi amaçlı küresel esrar piyasasının büyüklüğünün 55 milyar dolara çıkabileceği tahmininde bulunmuştu.

California, ABD'de esrar kullanımını serbest bırakan en büyük eyalet olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AvustralyaAvustralya Sağlık Bakanı Greg HuntHintKanadaHollandaPartisiDevlet TelevizyonuGrand View ResearchABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24