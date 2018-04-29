Avustralya'nın yeni ekonomi stratejisi: Silah ihracatıyla büyüme

Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull ülkesinin on yıl içinde dünya savunma endüstrisinin en büyük 10 ihracatçısından biri olmasını hedeflediklerini açıkladı.

Avustralya halihazırda her yıl 1.6 milyar dolar tutarında savunma ekipmanı satışıyla dünyanın en büyük 20. silah ihracatçısı konumunda.

Turnbull silah imalatçılarına endüstriyi canlandırmak için teşvikler verileceğini söyledi.

Avustralya, ABD, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda'ya silah ihracatını artırmayı hedeflerken Asya ve Orta Doğu'daki piyasalara da girmeyi planlıyor.

Turnbull "Bu Avustralya'nın istihdamı ile ilgili. Hedefimiz en büyük 10 ülke arasında yer alabilmek" dedi.

Plana göre Avustralyalı şirketlerin yurtdışında silah ekipmanı satabilmesi için 3.8 milyar Avustralya doları kredi verilecek.

Avustralya hükümeti savunma endüstrisi ürünlerinin tanıtımı ve koordinasyonu için de yeni kurumlar oluşturacak.

Avustralya Savunma Endüstrisi Bakanı Christopher Pyne potansiyel müşterilerin sıkı kontrollerden geçeceklerini söyledi. Pyne "Olmak istemediğimiz pazarlarda bulunmak istemiyoruz" dedi.

Bazı örgütler ise Avustralya'nın savunma ihracatını artırma kararına karşı çıkıyor.

Avustralya Uluslararası Kalkınma Konseyi üst düzey yöneticisi Marc Purcell "Öldüren, sakatlayan ve dünyadaki topluluklara büyük acı ve yıkım getiren silahların pazarlanması oyununa girmemeliyiz" dedi.

Turnbull ise ülkelerin savunma harcamalarından vazgeçemeyeceklerini çünkü "özgürlüğün bedelinin sonsuz tekayyuz" olduğunu söyledi.

Turnbull "Bu yüzden her ülke, her sorumlu millet buna bizim ki de dahil kendini savunma kapasitesine gelecekte ne olursa olsun sahip olmalı" dedi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre tüm satışların üçte birini gerçekleştiren ABD dünyanın en büyük silah ihracatçısı.

ABD'yi Rusya, Çin, Fransa, Almanya ve İngiltere takip ediyor.