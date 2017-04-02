Avustralya'nın Sydney kenti yerine Kanada'nın Sydney kasabasına gitti

Hollandalı bir öğrenci, Avustralya'nın Sydney kentine yaz tatiline gitmek isterken yanlış bilet alınca 1.5 derecenin sıcak sayıldığı Kanada'nın kuzeyindeki Sdney kasabasına gitti.

18 yaşındaki Milan Schipper, bileti ucuz olduğu için aldığını söyledi.

Havayolu şirketi, Schipper'i Amsterdam'a ücretsiz geri götürdü.

Schipper, Toronto'da uçak değişirdiklerini belirterek "İkinci uçak çok küçüktü. Aslında bu uçak Sydney'e nasıl gidecek diye şüphelenmiştim" dedi.

2002'de genç bir İngiliz çift de aynı hatayı yaparak Kanada'ya gitmişti.