Avustralya’nın lüks yolcu gemisinde 200 yolcu zehirlendi

Mergim Özdamar / İstanbul, 6 Aralık (DHA) – Dünyanın en lüks yolcu gemi şirketlerinden Royal Carribbean’ın Ovation of the Seas isimli gemisinde seyahat eden 195 kişi iki hafta sürecek olan Singapur-Avustralya yolculuğu esnasında zehirlendi.

Yaklaşık beş bin yolcu taşıyabilen gemi, 23 Kasım Salı günü Singapur\'dan, Tazmanya\'nın Hobart kentine demirlemek üzere hareket etti.

Limanda ambulanslar tarafından karşılanan gemi personelinin Facebook’da paylaşılan bir videoda koridorlarda temizlik kıyafeti ve yüz maskeleri taktığı görüldü.

Royal Caribbean yetkilileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Hastalıktan etkilenenler gemimizin doktorları tarafından tedavi edildi ve yakın zamanda tüm misafirlerimizin daha iyi hissetmesini umuyoruz. Bu sırada, başka sorunların ortaya çıkma riskini en aza indirgemek için yoğun sıhhi önlemler aldık.\"

Yetkililer ayrıca \"Gemi Sidney limanına girdikten sonra, hastalığın yayılmasını ve yeni yolcuların binmesinin gecikmesini önlemek amacıyla kapsamlı bir şekilde dezenfekte edilecek\" dedi.

Beş yolcunun Royal Hobart Hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi.

Barmen robotlara ve dünyanın en yüksek güvertesine sahip olan gemide 15 farklı restoran ve dokuz bar bulunuyor.

Avustralya sularındaki en büyük gemi, Perşembe günü Sidney\'e varacak.