T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Avustralyalı'ya porno yok!

Avustralyalı senatörler, internette çocuk pornosunu yasaklamaya yönelik çalışmanın kapsamının genişletilerek tüm pornografik içeriğe erişimin yasaklanmasını istiyor

28 Ekim 2008 02:00

Avustralyalı senatörler, ülke vatandaşlarının cinsellik içeren tüm internet içeriğine erişiminin engellenmesini istiyor.

Muhafazakar olduğu bildirilen bazı senatörler, İnternet üstünde "hardcore" ve fetiş pornografi içeriğini ve "X" (sadece yetişkinlere uygun) ya da "RC" (sınıflama dışı) kalan tüm malzemeye kanun yoluyla ambargo koydurmaya çalışırken başka bir kısım senatör de "Eğer kanun, kumar sitelerine de erişimi engelletirse, onaylanması yolunda oy veririz" diyerek bu teklife desteğini gösterdi.

Kanun taslağı Avustralya hükumetine istediği zaman erişim kısıtlamalarının kapsamını genişletme yetkisini veriyor.

İlgili haberler:

Sansür internetin kabusu oldu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24