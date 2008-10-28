Avustralyalı'ya porno yok!

Avustralyalı senatörler, ülke vatandaşlarının cinsellik içeren tüm internet içeriğine erişiminin engellenmesini istiyor.Muhafazakar olduğu bildirilen bazı senatörler, İnternet üstünde "hardcore" ve fetiş pornografi içeriğini ve "X" (sadece yetişkinlere uygun) ya da "RC" (sınıflama dışı) kalan tüm malzemeye kanun yoluyla ambargo koydurmaya çalışırken başka bir kısım senatör de "Eğer kanun, kumar sitelerine de erişimi engelletirse, onaylanması yolunda oy veririz" diyerek bu teklife desteğini gösterdi.Kanun taslağı Avustralya hükumetine istediği zaman erişim kısıtlamalarının kapsamını genişletme yetkisini veriyor.